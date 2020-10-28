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Три полезных совета, которые помогут сэкономить этой осенью

Три полезных совета, которые помогут сэкономить этой осенью

Осень – это время, когда природа радует яркими красками, но в определенной степени, это также период трат.

Многие покупают детям новую одежду и канцелярские принадлежности в школу, начинается отопительный сезон и т. д. Мы составили чек-лист с советами, которые помогут сократить осенние расходы.

Вторая жизнь старым вещам

Сейчас активно набирает обороты новое правило – осознанное потребление. Предлагаем взять его на вооружение. Во-первых, перед покупкой одежды, предметов быта и других вещей тщательно взвешивайте, а так ли они вам нужны? Насколько долго и активно вы будете пользоваться купленным? Если ответы утвердительные, то, конечно, раздумывать не стоит. А если есть сомнения, то отложите покупку. Доказано – это позволяет избежать половины лишних трат.

Во-вторых, многие крупные магазины делают скидку на покупку товаров, если вы сдадите им старую одежду, сломанную бытовую технику и т. д. Хорошая экономия, да и ваши вещи вполне смогут дальше принести кому-то пользу.

Кстати, недавно такую возможность запустил и оператор Tele2. За счет выкупной стоимости старого смартфона можно оплатить до 70% от цены на новое устройство. Подробнее можете узнать у продавцов в салонах.

Снижение расходов за коммунальные услуги

Подготовить жилье к зиме и дополнительно утеплить квартиру или дом можно самостоятельно. Пока погода позволяет, проклейте уплотнительными полосками все оконные проемы, двери на балкон и входные двери. Еще хороший метод: закрепить за батареями листы гибкой теплоизоляции (похожа на туристический пенковый коврик). В этом случае батарея будет греть не стену за ней, а воздух в комнате.

Поскольку с наступлением осени сокращается световой день, то и люстры дома люди включают чаще. Замените старые лампы накаливания на энергосберегающие. Только выбирайте диодные – их хватает надолго. И уже в первой квитанции за электричество вы заметите приятную разницу.

А скидки?

Перед любой покупкой ищите в интернете промокоды на скидки. А если вы абонент Tele2, то вам не понадобится тратить время на поиск. На сайте tele2.ru или в приложении оператора на смартфоне есть специальный раздел – программа лояльности клиентов «Больше». Там уже собраны скидки в десятки разных магазинов: продуктов, техники, цветов, одежды. Есть и подарки от ювелирных сетей, бесплатные подписки на кино и музыку, электронные книги.

Так, недавно в программе «Больше» абонентам стали доступны скидки до 1000 рублей в магазин «Холодильник.ру» и возможность обучения английскому со скидкой 2000 рублей в сервисе Skyeng. Просто активируйте промокод и сообщите его при заказе товаров или услуг.

 

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