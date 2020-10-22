Спектакль окончен: тульский театрал стал жертвой мошенников

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Житель Тульской области решил купить через интернет билеты в театр. Он не обратил внимания, что название сайта отличается от названия официальной страницы театра.

Мужчина ввёл реквизиты своей банковской карты для оплаты. Деньги были списаны, но никакого подтверждения покупки он не получил. В пресс-службе УМВД России по Тульской области уточнили, что сумма ущерба составила 21 тысячу рублей.

Мошенники активно используют фальшивые сайты, визуально похожие на страницы популярных онлайн-магазинов, компаний, банков, театров, отелей. Название может отличаться всего одной буквой, а дизайн и содержание сайта, на первый взгляд, очень похожи на настоящие. Пользуясь такими сайтами, вы рискуете не только потерять деньги – аферисты получат доступ к вашим конфиденциальным данным.

Специалисты тульского отделения Банка России советуют соблюдать простые правила, которые помогут сделать онлайн-шопинг безопасным: