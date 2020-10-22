Тульские активисты ОНФ: «Дети ходят в школу по проезжей части!»

Фото: пресс-служба отделения ОНФ по Тульской области

Общественники просят чиновников привести в порядок дороги, ведущие к Центрам образования № 25 и 58.

Активисты ОНФ в Тульской области призвали власти регионального центра обезопасить школьные маршруты к центрам образования № 58 и № 25. Дорога к обеим школам небезопасна: отсутствуют пешеходные переходы, открыты канализационные люки, тротуарная дорожка требует ремонта.

К центру образования №58 «Поколение будущего» школьники идут через несколько улиц. Пересекать улицу Маргелова приходится на свой страх и риск – здесь нет светофора, дорожных знаков и «зебры». А на Соловьином проезде и вовсе отсутствуют тротуары – школьникам приходится идти по проезжей части.

Аналогичная картина наблюдается и возле Центра образования № 25 на ул. Епифанской. Там отсутствует оборудованный пешеходный переход. Дорога имеет крутой подъем и поворот, автомобили буквально «выныривают» из-за него. Активисты и родители школьников считают, что на повороте необходимо установить знаки пешеходного перехода и об ограничении скоростного режима, а на проезжую часть нанести разметку.

Также на пути школьников есть несколько открытых канализационных люков. Тротуар на ул. Чапаева поврежден корнями тополей, проросших сквозь асфальт. Сами деревья сильно разрослись, их необходимо кронировать или спилить полностью. В ненастную погоду на тротуаре образуются огромные лужи.

«Нами направлены обращения в управление транспорта и дорожного хозяйства Тулы с целью взять на контроль создание пешеходных переходов и обеспечить безопасное движение для школьников. Вопрос ликвидации аварийных тополей, установки крышек на канализационных люках и ремонта тротуара решается с администрацией района», – прокомментировал член регионального штаба ОНФ Денис Кисель.