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Циклон «Барбара» кардинально изменит погоду в Центральной России

Циклон «Барбара» кардинально изменит погоду в Центральной России

В лучшую сторону.

Русскую равнину накрыл мощный атлантический циклон «Барбара». Из-за этого в ряде стран бушевал сильный ветер, местами прошли ливни. По мнению синоптиков погодного центра «Фобос», «Барбара» довольно быстро потеряет свой штормовой потенциал, но погоду в европейской части России все равно кардинально изменит.

Речь идет об изменении температурного фона. В циркуляции нового циклона распространяется более теплый воздух, который уже сегодня вытеснит стужу из западных районов Русской равнины.

Так, в Тульской области в ближайшие дни потеплеет до +12 — +13°С. Правда, будет дождливо.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 13:13 +4
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