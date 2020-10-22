Циклон «Барбара» кардинально изменит погоду в Центральной России

Русскую равнину накрыл мощный атлантический циклон «Барбара». Из-за этого в ряде стран бушевал сильный ветер, местами прошли ливни. По мнению синоптиков погодного центра «Фобос», «Барбара» довольно быстро потеряет свой штормовой потенциал, но погоду в европейской части России все равно кардинально изменит.

Речь идет об изменении температурного фона. В циркуляции нового циклона распространяется более теплый воздух, который уже сегодня вытеснит стужу из западных районов Русской равнины.

Так, в Тульской области в ближайшие дни потеплеет до +12 — +13°С. Правда, будет дождливо.