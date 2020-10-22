Чудесная история: к тульскому велогонщику вернулась украденная в 90-х олимпийская медаль

В 1994 году квартиру спортсмена ограбили, воры похитили и бронзовую медаль Олимпиады-80. И вот через более чем четверть века трофей вернулся к владельцу.

Сергей Копылов, трехкратный чемпион мира, рекордсмен мира, заслуженный мастер спорта СССР, улыбается и не сдерживает своих эмоций:

- Я до сих пор не могу поверить, что моя олимпийская медаль снова у меня! — говорит счастливый Сергей Владимирович. — В 1994 году, в те самые лихие 90-е, в мою квартиру залезли грабители. Вынесли бытовую технику, аппаратуру и самую важную для меня медаль — бронзу московской Олимпиады 1980 года. Я написал тогда заявление в милицию, но кража осталась не раскрыта.

Несколько лет назад тульский каскадер Николай Губенков купил у одного человека чью-то олимпийскую медаль:

- Этот человек был маргинального вида. Он подошел ко мне около магазина и прохрипел: «Есть олимпийская медаль. Покупай!». Я даже не думал — сразу согласился. Медаль пролежала у меня какое-то время. И вот недавно я о ней вспомнил и решил установить, кто же ее владелец. Созвонился с олимпийской чемпионкой, мэром Тулы Ольгой Слюсаревой. И мы вместе вычислили, что такая олимпийская бронза могла быть только у Сергея Копылова!

Николай Губенков назначил Сергею Владимировичу встречу и показал медаль.

- Точно, моя! — сказать, что Копылов обрадовался, — ничего не сказать. — У меня сейчас такие эмоции, словно я снова очутился в 1980 году, на Олимпиаде. То, что медаль оказалась в руках Николая, очень символично, ведь его отец тоже был прославленным велосипедистом. Это чудо какое-то! Теперь медаль вернется на свое законное место, ко всем остальным медалям. Огромное спасибо Николаю!

Свое участие в олимпийских играх Сергей Копылов до сих пор вспоминает с удовольствием:

- Мне тогда было всего 19 лет. Для победы, думаю, не хватило опыта, который был у старших соперников. В финале за третье место я соревновался с чехом Антоном Ткачем, олимпийским чемпионом Олимпиады в Монреале 1976 года.

Тогда Копылов одержал победу и завоевал бронзовую медаль. Его результат 10,47 на последних 200 м являлся мировым достижением.

Сергей Копылов награжден орденом «Знак Почета» и медалью «За трудовое отличие», является почетным гражданином города Тулы.