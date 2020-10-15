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Полицейские напоминают тулякам о необходимости соблюдения масочного режима
Фото из архива MySlo

Полицейские напоминают тулякам о необходимости соблюдения масочного режима

Носить средства индивидуальной защиты в общественных местах жители региона обязаны до конца года.

Сотрудники полиции в Тульской области проводят профилактические мероприятия по информированию граждан о необходимости соблюдения масочного режима. Полицейские напоминают тулякам основные требования и рекомендации по профилактике распространения коронавируса.

Патрульные экипажи полиции, несущие службу в областной столице и районных центрах региона, через громкоговорящие устройства сообщают о необходимости придерживаться установленных правил.

Напомним, ношение масок обязательно в местах общего пользования, в помещениях, в общественном транспорте и на остановках. На улице достаточно соблюдать социальную дистанцию с прохожими. Масочный режим действует до 31 декабря.

Граждане, не соблюдающие эти требования и рекомендации, могут быть привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

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вчера, в 22:31 −13
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