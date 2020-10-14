Новый рейтинг тульских УК: кто из компаний сдал позиции?

В новый рейтинг вошли 179 управляющих организаций (в рейтинге по итогам второго квартала присутствовало 183 УК). Участники, как обычно, были разделены на три зоны.

Леонид Ивченко – В рейтинге уделяется большое внимание оценке деятельности управляющих организаций в период повышенной готовности. В частности, оценивается их работа по дезинфекции помещений общего пользования в многоквартирных домах, количество предписаний, выданных Роспотребнадзором при выявлении в многоквартирном доме случаев заболевания коронавирусом. Также деятельность УК оценивается по количеству обращений граждан, постановлений о привлечении к административной ответственности, наличии задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, полнота информации, представляемой в ГИС ЖКХ, рассмотрение заявок ЕДС ГЖИ Тульской области.

Также руководитель ГЖИ напомнил, что по поручению губернатора Алексея Дюмина был проработан механизм поддержки лучших управляющих компаний. Теперь лидеры рейтинга получат гранты правительства региона:

за 1-е место УК может получить 400 тысяч рублей, за 2-е место – 250 тысяч рублей, за 3-е место – 150 тысяч рублей.

Эти средства управляющая компания может потратить на улучшение своей материальной базы, закупку необходимого оборудования для обслуживания жилого фонда.

Так, лидеры прошлого рейтинга – ООО: «ЖСО» (Тула и пос. Славный), «Оружейная слобода» (Тула) и МУП ГКС (Ефремов) за счет грантов приобрели различное оборудование, которое позволяет им ремонтировать кровлю, прорезиненное покрытие для детских площадок, делать лавочки, прочищать засоры канализации и мусоропроводы.

Правда не всем из лидеров наличие нового оборудования помогло удержать лидерство.

В «зеленой» зоне по итогам третьего квартала расположились 55 УК, это на восемь больше, чем в прошлом квартале. Лидерами стали: ООО «Оружейная слобода» (было 2-е место в летней рейтинге), ООО «Новый город» (было 4-е место), ООО «СЖКО» Сокольники (было 10-е место).

Новички «зеленой зоны» в этот раз 14 компаний, из них особенно выделяется ООО «УК «Подъем», которая до этого находилась в зоне худших УК и имела только 40 баллов. В этот же раз она смогла набрать 66 и заняла 11-е место рейтинга – в числе лучших.

Из «среднячков» также выбрались в этот раз ООО «СпецСтрой» (Новомосковск), ООО «ЖЭУ-7»(Новомосковск), ООО «УК «РОСТОКИ» (Арсеньевский р-н), ООО «УК Мясново» (Тула), ООО «Санэко»(Новомосковск), ООО «Этажи» (Тула), ООО «Новомосковская управляющая компания» (Новомосковск), ООО «Левобережный» (Тула), ООО «Левый берег» (Алексин), ООО «Коммунальщик» (Новомосковск), ООО «Управляющая компания «Тулица» (Тула), ООО «Стандарт-С» (Тула), ООО «ЕУМКД» (Ефремов).

В «желтой» зоне по итогам третьего квартала оказалась 81 управляющая компания (по итогам второго квартала было 97). В нее перешли из списка лучших 12 компания. В числе них и МУП «ГКС» (Ефремов), которая летом заняла третье место и получила грант на улучшение материальной базы, который должен был сделать работу УК еще лучше. Но, видимо, не вышло. Еще одна УК – ООО «Внешстрой-Коммунсервис» (Тула) скатилась с 14-го места (64 балла) почти до «красной» зоны – 31 место (46 баллов), всего на пару баллов больше, чем у худших.

Также сдали свои позиции ООО «УК «ТРИС» (было 8-е место, Тула), ООО «Планета комфорта» (было 11-е место, Донской), ООО «УК №1» (было 10-е место, Тула), ООО «УК ЗеленоГрадъ» (было 12-е место, Тула), ООО «Правый берег» (было 13-е место, Алексин), ООО «УК «Левша» (было 14-е место, Тула), ООО «Смарт-Сервис» (было 7-е место, Тула), ООО «Сантехстрой» (было 8-е место, Суворовский р-н), ООО «АСС-Техник» (было 15-е место, Тула), ООО «Гарант» (было 16-е место, Чернский р-н).

В «красной» зоне самые сильные подвижки. По количеству УК в ней отличается незначительно: сейчас 43, а было 39. Однако новичков тут гораздо больше, чем во всех прочих, – 19 компаний, которые в летнем рейтинге находились в числе середнячков. Некоторые скатились со вполне нормальных позиций. Новички антирейтинга:

ООО «Восток-Сервис» (было 20-е место, Киреевский р-н), ООО «Ремонт» (было 29-е место, Куркинский р-н), ООО «Старатель» (было 19-е место, Щекинский р-н), УК «Наш дом» (было 28-е место, Тула), ООО «Жилкомсфера» (было 28-е место, Щекинский р-н), ООО «Инженер Про Центр» (было 29-е место, Тула), МУП «Заокская служба сервиса» (было 20-е место, Заокский р-н), ООО «Атлант» (было 21-е место, Киреевский р-н), ОАО фирма «РЭМС» (было 32-е место, Тула), ООО «УК «Крепость» (было 22-е место, Щекинский р-н), ООО «ТЭК» (было 30-е место, Тула), МУП «УО МО Веневский район» (было 23-е место), ООО «НК-Гарант» (было 28-е место), ООО «Инверсия+» (было 26-е место, Тула), ООО «УК ГК и КиТ» (было 31-е место, Тула), ООО «УК Система» (было 32-е место, Тула), ООО «Жилстройсервис» (было 22-е место, Щекинский р-н), ООО «Кульбит» (было 32-е место, Плавский р-н), ООО «УК «Мой дом» (было 23-е место).

Что касается ОАО фирма «РЭМС», являющейся одной из самых крупных управляющих компаний, Игорь Ивченко пояснил, что она оказалась в списке аутсайдеров из-за долгов перед ресурсовиками.

– Эти долги образовались у компании несколько лет назад, когда не было прямых договоров между ресурсовиками и потребителями. Сумма долга составляет около 10 млн рублей. На данный момент уже завершились судебные разбирательства, часть долгов аннулирована, по другой составлен график погашения. Разговора о банкротстве компании не ведется. «РЭМС» в соответствии с графиком уже начала выплачивать долг, – пояснил руководитель ГЖИ Тульской области.

рейтинг УК

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Игорь Ивченко отметил, что следующий рейтинг будет составляться по скорректированным критериям. Новые механизм оценки деятельности УК пока разрабатывается и по окончании работы будет опубликован, чтобы компании могли заранее с ним ознакомиться.