Фото: ВК "Тулица".

Впервые тульские волейболистки вышли в финал Кубка молодежной лиги. За путевку «Тулица-2» боролась с краснодарским «Динамо-2». Матч выдался сложнейшим — по ходу встречи наши спортсменки уступали со счетом 0:2, но потом собрались и выдали три блестящие партии!

Итог матча — «Динамо» — «Тулица» — 2:3 (25:20, 25:22, 18:25, 20:25, 11:15).

Завтра, 10 октября, в 18.30 состоится битва за главный трофей турнира. Соперницами нашей команды станет победитель пары «Енисей-2» (Красноярск) — «Динамо-ЦРВ» (Москва).

Финал пройдет в Красноярске.