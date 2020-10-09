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Тульские волейболистки вышли в финал Кубка молодежной лиги
Фото: ВК "Тулица".

Тульские волейболистки вышли в финал Кубка молодежной лиги

Наши спортсменки обыграли соперниц из краснодарского «Динамо» со счетом 3:2.

Впервые тульские волейболистки вышли в финал Кубка молодежной лиги. За путевку «Тулица-2» боролась с краснодарским «Динамо-2». Матч выдался сложнейшим — по ходу встречи наши спортсменки уступали со счетом 0:2, но потом собрались и выдали три блестящие партии!

Итог матча — «Динамо» — «Тулица» — 2:3 (25:20, 25:22, 18:25, 20:25, 11:15).

Завтра, 10 октября, в 18.30 состоится битва за главный трофей турнира. Соперницами нашей команды станет победитель пары «Енисей-2» (Красноярск) — «Динамо-ЦРВ» (Москва).

Финал пройдет в Красноярске.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 20:45 +4
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