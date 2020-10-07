В Туле стартовал отопительный сезон: когда и куда жаловаться на холодные батареи?

В областном центре 3642 многоквартирных дома, из них 3056 – с центральным отоплением. Теплом город снабжают 177 котельных.

Сегодня, 7 октября, в Туле стартовал отопительный сезон. На 16.00 в областном центре тепло подано в 610 МКД, 192 социальных объекта, запущена 141 котельная.

– В течение трех дней со дня официального старта отопительного сезона должны заработать все котельные города. Затем четыре дня дается управляющим компаниям на подачу тепла в квартиры, развоздушиванию и регулировку систем.

Таким образом, тепло должно быть запущено в течение недели во все многоквартирные дома.

И если по истечении указанного срока батареи в квартирах будут холодными, в первую очередь тулякам нужно звонить в свою управляющую компанию, если ответа от них нет, то на телефоны горячих линий, — рассказал заместитель главы администрации города Тулы — начальник управления по городскому хозяйству Николай Вишнев.

В Туле запущены горячие линии по отоплению (с 8.00 до 20.00):

главное управление администрации города по Пролетарскому территориальному округу: 8 (4872) 41-95-30 ;

; по Зареченскому территориальному округу: 8 (4872) 47-16-68 ;

; по Советскому территориальному округу: 8 (920) 759-19-80 ;

; по Привокзальному территориальному округу: 8 (4872) 24-71-74 ;

; по Центральному территориальному округу: 8 (920) 750-55-71 ;

; управление по городскому хозяйству администрации города: 8 (910) 150-82-93 .

Также с вопросами о ходе отопительного сезона туляки могут обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47−20−34; (4872) 47−20−37, 1391 — (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).