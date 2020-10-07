«Накажи автохама»: пока водитель спасал кота, его объехали через двойную сплошную!
В нашу рубрику продолжают поступать электронные письма.
Этот случай произошел 4 октября в 14.00 на улице Пузакова в Туле. Судя по сообщению очередного агента рубрики «Накажи автохама», водитель Ford Focus с номером У 114 ВЕ 71 совершил обгон через двойную сплошную.
Как видно на видео, автор остановился на дороге, чтобы убрать наглого кота: хвостатый расселся прямо посреди дорожной полосы! И пока водитель относил его на безопасное расстояние от дороги, его регистратор снял нарушение. Смотрим видео:
Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото. Роликов много, и мы обязательно их все опубликуем!
Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).
Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7−962−272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.
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