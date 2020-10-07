«Накажи автохама»: пока водитель спасал кота, его объехали через двойную сплошную!

Этот случай произошел 4 октября в 14.00 на улице Пузакова в Туле. Судя по сообщению очередного агента рубрики «Накажи автохама», водитель Ford Focus с номером У 114 ВЕ 71 совершил обгон через двойную сплошную.

Как видно на видео, автор остановился на дороге, чтобы убрать наглого кота: хвостатый расселся прямо посреди дорожной полосы! И пока водитель относил его на безопасное расстояние от дороги, его регистратор снял нарушение. Смотрим видео:

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