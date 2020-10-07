«Тулица» сыграла с лидером Суперлиги – краснодарским «Динамо»: фоторепортаж

К сожалению, наша команда уступила соперницам.

Накануне в Туле состоялся матч пятого тура Суперлиги по волейболу. В гости к нашей «Тулице» приехал лидер чемпионата — краснодарское «Динамо». Тульская команда проиграла со счетом 2:3 (25:21, 21:25, 25:23, 14:25, 11:15).

Это пятое поражение «Тулицы» в текущем сезоне.

Послематчевый комментарий старшего тренера тульской команды Анастасии Тереховой:

Комментарий игрока «Динамо» Марии Перепелкиной: