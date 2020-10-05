Алексей Дюмин поздравил педагогов с Днем учителя

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

– Дорогие педагоги! Поздравляю вас с Днем учителя! Ваш труд всегда был и остается одним из самых благородных и ответственных. Вы закладываете основу для будущего наших детей, будущего Тульской области и всей страны.

Сегодня, в век цифровых технологий, задача школы – идти в ногу со временем, внедрять инновационные подходы, новые методики и программы обучения. В этом деле особенно важна роль учителя-наставника.

Настоящий учитель всегда найдет подход к ученику, подскажет, объяснит и направит по нужному пути. Поможет раскрыть таланты, сумеет воспитать тягу к саморазвитию, привить любовь к Родине.

Именно педагогам мы во многом обязаны своими достижениями и успехами во взрослой жизни.

Спасибо вам за мудрость и терпение, за внимание и заботу, которой вы окружаете своих учеников. Желаю вам здоровья, благополучия, всего самого доброго!