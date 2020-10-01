В Туле таксиста и его приятеля подозревают в краже канализационных люков

Фото: Управление Росгвардии по Тульской области.

Во время работы в районе Мясново экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на подозрительного мужчину, который что-то грузил в машину такси. Росгвардейцы задержали его, а также водителя, и вызвали на место следственно-оперативную группу.

Вскоре выяснилось, что мужчина хотел сдать чермет в пункт приема металлолома, а для перевозки вызвал своего подельника, который работает водителем такси.

«Задержанными оказались 43-летний и 38-летний ранее судимые местные жители, которых передали правоохранителям для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ (Кража)», — сообщили Myslo в пресс-службе региональном управлении Росгвардии.