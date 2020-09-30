Тульское отделение «Городских проектов» осмотрели новые трамвайные пути на Ф. Энгельса в Туле

Автор – Полина Салькова. Фото из официальной группы «Городских проектов».

Ремонтные работы на ул. Ф. Энгельса проходили в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Во вторник, 29 сентября, состоялась приемка работ, в которой приняли участие представители общественности, правоохранительных органов, администрации и компании-подрядчика.

Тульское отделение фонда Ильи Варламова и Максима Каца «Городские проекты» провели собственный осмотр новых трамвайных путей и выпустили исследование в официальной группе проекта.

Организация выделила две основные проблемы новых трамвайных путей.

Шлифовка сварных швов проделана не качественно. При поездке на трамвае можно услышать характерный стук колес, который должен был минимизироваться благодаря использованию современных материалов. Однако «металлические комья» присутствуют на протяжении всего пути. По словам автора исследования данная проблема может сократить жизнь и так не новых трамваев.

Также организация отметила присутствие асфальтобетонного покрытия на рельсах. После укладки асфальта рельсы не были очищены, и проезжающие трамваи размазали смесь по всему пути.

«В целом, мы довольны работой. Есть маленькие недочеты, которые легко устранить. Хотелось бы, чтобы были бесшумные стыки и хорошие современные автоматические стрелки. Я думаю, в будущем тульским путям стоит равняться на Петербургскую систему «Чижик», тогда все будет хорошо», – говорит глава тульского отделения «Городских проектов» Александр Шишкин.

Несмотря на проблемы с новыми трамвайными путями, организация отметила, что посадочная платформа с возвышением – хорошее решение. По словам автора исследования это простое сооружение, которое увеличивает доступность и эргономичность трамвая.

Результаты исследования тульского отделения «Городских проектов» будут направлены администрации города.