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Игрок тульского «Арсенала» попал в список лучших футболистов сезона
Фото из архива Myslo.

Игрок тульского «Арсенала» попал в список лучших футболистов сезона

Список из 33 футболистов утвердил исполком РФС.

Исполком РФС утвердил список 33 лучших футболистов сезона 2019/2020. В число лучших нападающих вошел форвард тульского «Арсенала» Евгений Луценко. В прошлом сезоне он забил 15 мячей и был признан одним из лучших бомбардиров первенства.
 
 
Стоит отметить, что Луценко — единственный арсеналец в рейтинге. Больше всего там представителей «Зенита» — 11.
 
Напомним, сейчас Евгений Луценко восстанавливается после травмы.
 
 
 
список 33 лучших футболистов сезона 2019/2020
 
  • Игорь Акинфеев (ЦСКА)
  • Матвей Сафонов («Краснодар»)
  • Антон Шунин («Динамо»)
 
  • Марио Фернандес (ЦСКА)
  • Вячеслав Караваев («Зенит»)
  • Сергей Петров («Краснодар»)
  • Бранислав Иванович («Зенит»)
  • Андрей Семенов («Ахмат»)
  • Самюэль Жиго («Спартак»)
  • Ярослав Ракицкий («Зенит»)
  • Георгий Джикия («Спартак»)
  • Урош Спаич («Краснодар»)
  • Юрий Жирков («Зенит»)
  • Айртон («Спартак»)  
  • Дуглас Сантос («Зенит»)
 
  • Алексей Миранчук («Локомотив»)
  • Филипе Малком («Зенит»)
  • Зелимхан Бакаев («Спартак»)
  • Вилмар Барриос («Зенит»)
  • Роман Зобнин («Спартак»)
  • Дмитрий Баринов («Локомотив»)
  • Гжегож Крыховяк («Локомотив»)
  • Магомед Оздоев («Зенит»)
  • Матиас Норманн («Ростов»)
  • Вандерсон («Краснодар»)
  • Мариу Жоау («Локомотив»)
  • Алексей Ионов («Ростов») 
 
  • Сердар Азмун («Зенит»)
  • Евгений Луценко («Арсенал»)
  • Эрик Бикфалви («Урал»)
  • Артем Дзюба («Зенит»)
  • Никола Влашич (ЦСКА)
  • Эльдор Шомуродов («Ростов»)

 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:16 +1
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