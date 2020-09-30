Фото из архива Myslo.
Игрок тульского «Арсенала» попал в список лучших футболистов сезона
Список из 33 футболистов утвердил исполком РФС.
Исполком РФС утвердил список 33 лучших футболистов сезона 2019/2020. В число лучших нападающих вошел форвард тульского «Арсенала» Евгений Луценко. В прошлом сезоне он забил 15 мячей и был признан одним из лучших бомбардиров первенства.
Стоит отметить, что Луценко — единственный арсеналец в рейтинге. Больше всего там представителей «Зенита» — 11.
Напомним, сейчас Евгений Луценко восстанавливается после травмы.
список 33 лучших футболистов сезона 2019/2020
- Игорь Акинфеев (ЦСКА)
- Матвей Сафонов («Краснодар»)
- Антон Шунин («Динамо»)
- Марио Фернандес (ЦСКА)
- Вячеслав Караваев («Зенит»)
- Сергей Петров («Краснодар»)
- Бранислав Иванович («Зенит»)
- Андрей Семенов («Ахмат»)
- Самюэль Жиго («Спартак»)
- Ярослав Ракицкий («Зенит»)
- Георгий Джикия («Спартак»)
- Урош Спаич («Краснодар»)
- Юрий Жирков («Зенит»)
- Айртон («Спартак»)
- Дуглас Сантос («Зенит»)
- Алексей Миранчук («Локомотив»)
- Филипе Малком («Зенит»)
- Зелимхан Бакаев («Спартак»)
- Вилмар Барриос («Зенит»)
- Роман Зобнин («Спартак»)
- Дмитрий Баринов («Локомотив»)
- Гжегож Крыховяк («Локомотив»)
- Магомед Оздоев («Зенит»)
- Матиас Норманн («Ростов»)
- Вандерсон («Краснодар»)
- Мариу Жоау («Локомотив»)
- Алексей Ионов («Ростов»)
- Сердар Азмун («Зенит»)
- Евгений Луценко («Арсенал»)
- Эрик Бикфалви («Урал»)
- Артем Дзюба («Зенит»)
- Никола Влашич (ЦСКА)
- Эльдор Шомуродов («Ростов»)
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