Игрок тульского «Арсенала» попал в список лучших футболистов сезона

Фото из архива Myslo.

Исполком РФС утвердил список 33 лучших футболистов сезона 2019/2020. В число лучших нападающих вошел форвард тульского «Арсенала» Евгений Луценко. В прошлом сезоне он забил 15 мячей и был признан одним из лучших бомбардиров первенства.

Стоит отметить, что Луценко — единственный арсеналец в рейтинге. Больше всего там представителей «Зенита» — 11.

Напомним, сейчас Евгений Луценко восстанавливается после травмы.