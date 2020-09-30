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Банк России приглашает туляков на день открытых дверей

Банк России приглашает туляков на день открытых дверей

В этом году традиционное мероприятие пройдёт в режиме онлайн.

Все желающие смогут посетить виртуальную экскурсию по зданию и музею Банка России на Неглинной улице, принять участие в «Финансовом практикуме», узнать о работе мегарегулятора и его 160-летней истории.

В программе дня открытых дверей запланировано несколько прямых эфиров. Историк Александр Бугров раскроет тайны знаменитых банковских зданий. Первый заместитель Председателя Банка России Сергей Швецов ответит на вопросы об инвестициях и связанных с ними рисках. Зампредседателя Банка России Руслан Вестеровский расскажет о людях, которые работают в учреждении, о знаниях и навыках, востребованных в финансовой сфере.

Также гостей ждут тесты, игры для детей и взрослых и многое другое. День открытых дверей состоится в субботу, 3 октября, с 8.00 до 20.00. Для участия необходимо перейти по ссылке.

 

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