новости
новости
Регистрация
2 октября в Тульской области завоют сирены гражданской обороны
Фото: inkazan.ru

2 октября в Тульской области завоют сирены гражданской обороны

МЧС призывает граждан соблюдать спокойствие и не паниковать.

2 октября этого года Тульская область примет участие в штабной тренировке по гражданской обороне, которую проведет МЧС России.
 
Плановая комплексная техническая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения начнется 2 октября 2020 года, в 10 часов 35 минут.
 
«Звуковые сигналы будут доводиться при помощи наружных электросирен, уличных громкоговорителей и средств массовой информации. Просим население соблюдать порядок и спокойствие, прослушав передаваемые сообщения, убедитесь в прохождении передаваемой информации по радио, телевидению и уличным громкоговорителям», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
 
О работоспособности всех систем оповещения и качестве звучания передаваемой информации сообщайте в единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований.
 
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 12:07 +2
Другие статьи по темам
Событие
мчстренировкагражданская оборона
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

10 подарков ко Дню учителя
10 подарков ко Дню учителя
В Туле проходит первое соучаствующее проектирование жилого двора
В Туле проходит первое соучаствующее проектирование жилого двора
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.