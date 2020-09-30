2 октября в Тульской области завоют сирены гражданской обороны

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МЧС призывает граждан соблюдать спокойствие и не паниковать.

2 октября этого года Тульская область примет участие в штабной тренировке по гражданской обороне, которую проведет МЧС России.

Плановая комплексная техническая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения начнется 2 октября 2020 года, в 10 часов 35 минут.

«Звуковые сигналы будут доводиться при помощи наружных электросирен , уличных громкоговорителей и средств массовой информации. Просим население соблюдать порядок и спокойствие, прослушав передаваемые сообщения, убедитесь в прохождении передаваемой информации по радио, телевидению и уличным громкоговорителям», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

О работоспособности всех систем оповещения и качестве звучания передаваемой информации сообщайте в единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований.