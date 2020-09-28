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Какие улицы Тулы будут обесточены 29 сентября

Какие улицы Тулы будут обесточены 29 сентября

Плановые работы пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:

  • ул. Вересаева, 1, 1-а, 1-б,
  • ул. Фрунзе, 6,
  • Красноармейский пр-т, 23,
  • ул. Дрейера, 14,
  • ул. Луначарского, 44,
  • ул. Октябрьская, 136-182 (чётн.),
  • п. Скуратово: ул. Киреевская, 9-29,
  • ул. Чекалина, 95, 93, 93-а, 93-б, 92, 22, 20,
  • п. Октябрьский, 11, 11-а, 15-21 (нечётн.), 12, 14, 16, 18,
  • п. Трудовой, 149-186,
  • п. Южный, ул. Кирпичная, 38-43,
  • ул. Скуратовская, 89-в, 99-б.
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вчера, в 21:48 0
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