Какие улицы Тулы будут обесточены 29 сентября
Плановые работы пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:
- ул. Вересаева, 1, 1-а, 1-б,
- ул. Фрунзе, 6,
- Красноармейский пр-т, 23,
- ул. Дрейера, 14,
- ул. Луначарского, 44,
- ул. Октябрьская, 136-182 (чётн.),
- п. Скуратово: ул. Киреевская, 9-29,
- ул. Чекалина, 95, 93, 93-а, 93-б, 92, 22, 20,
- п. Октябрьский, 11, 11-а, 15-21 (нечётн.), 12, 14, 16, 18,
- п. Трудовой, 149-186,
- п. Южный, ул. Кирпичная, 38-43,
- ул. Скуратовская, 89-в, 99-б.
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