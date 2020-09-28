Фото: пресс-служба Тульского экзотариума
В день рождения тульского экзотариума на свет появились карликовые игрунки
Два малыша примерно через месяц станут самостоятельными и окончательно вольются в разношерстную семью.
Прекрасный подарок ко Дню Рождения тульского зоопарка сделали карликовые игрунки – сразу два малыша появились на свет вечером 27 сентября.
Теперь у малыша Ленина (названного так из-за его даты появления на свет, 22 апреля) появились братишки или сестренки.
Определить пол детенышей пока не возможно – все время они проводят на родительской спине. Примерно через месяц малыши заживут самостоятельной жизнью и получат имена.
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