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В день рождения тульского экзотариума на свет появились карликовые игрунки
Фото: пресс-служба Тульского экзотариума

В день рождения тульского экзотариума на свет появились карликовые игрунки

Два малыша примерно через месяц станут самостоятельными и окончательно вольются в разношерстную семью.

Прекрасный подарок ко Дню Рождения тульского зоопарка сделали карликовые игрунки – сразу два малыша появились на свет вечером 27 сентября.

Теперь у малыша Ленина (названного так из-за его даты появления на свет, 22 апреля) появились братишки или сестренки.

Определить пол детенышей пока не возможно – все время они проводят на родительской спине. Примерно через месяц малыши заживут самостоятельной жизнью и получат имена.

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вчера, в 22:34 +4
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