В День пожилого человека туляков ждёт насыщенная программа

В этом году международный День пожилого человека пройдет в Туле и области в новом формате. Основной акцент праздника – участие пожилых граждан в интерактивных мероприятиях, активная жизненная позиция, насыщенная и разнообразная жизнь. День пожилого человека отмечается 1 октября.

В Туле центральной площадкой станет ремесленный двор «Добродей», где каждый гость сможет выбрать занятие по душе. С 10.00 до 16.0 представители старшего поколения смогут пообщаться с инструкторами по спорту и танцам, врачами и специалистами по питанию, педагогами и мастерами ремесленных дел.

Также их ждут лекции о культуре сна, питании, противодействии мошенничеству, культуре родного края, занятия по нейрографике, английскому языку и многое другое.

1 октября пожилые люди смогут посетить порядка 300 мероприятий. Ознакомиться с полной программой можно здесь.

Для обеспечения эпидемиологической безопасности все мероприятия разделены по секторам, число участников ограничено. Большинство площадок организовано на открытом воздухе. Каждый гость будет обеспечен средствами индивидуальной защиты.

Самые востребованные площадки праздника будут включены в новую программу проекта «Тульское долголетие», которая разрабатывается по поручению Алексея Дюмина. Она объединит в себе социальную поддержку, медицину, спорт, культуру, волонтерство и позволит расширить перечень услуг для пожилых людей, дать им больше возможностей для самореализации.четверг, 1 октября, пожилые люди смогут посетить порядка 300 мероприятий. Ознакомиться с программой можно здесь.