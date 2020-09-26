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В атриуме Тульского кремля открылась выставка икон Успенского собора

В атриуме Тульского кремля открылась выставка икон Успенского собора

Она посвящена 500-летию кремля и началу создания Большой Засечной черты.

На выставке «Иконы иконостаса Успенского собора Тульского кремля» представлены 22 иконы. Их реставрировали специалисты Всероссийского художественного научно-реставрационного центра им. академика И. Э. Грабаря.
 
Работы по четырем иконам еще продолжаются.
 
Всего в иконостасе 66 икон.
 
 
Большая часть была создана художниками, работавшими у купца Сорокина. 
Три образа принадлежат кисти одного из лучших провинциальных иконописцев того времени – Григория Белоусова.
 
До наших дней сохранились 56 икон, остальные были утрачены в 1920-е годы.
 
Выставка икон будет доступна по билетам в кассе кремля с 15.00. Сегодня – бесплатно.
 
 
Надежда Ивановна Безрукая, главный специалист центра по охране памятников:
 
– История Успенского собора сложная. В 1930 годы его использовали как склад. В 70-е годы было принято решение о реставрации икон из иконостаса. Их реставрировали десять лет. Иконы разместили в хранилище Тульского художественного музея. Часть выставляли. Сейчас их выставили после окончательной реставрации.
 
Реставраторы говорят, что работа над восстановлением икон была непростой: все иконы разной степени сохранности, техника написания различная у всех, что осложняло процесс.
 
Сейчас иконы находятся на выставке, но в собор они не вернутся. Для иконостаса с них сделают списки.
 
Выставку икон, а также макет Большой Засечной черты в кремлевском атриуме сегодня осмотрел губернатор Алексей Дюмин. 
 
 
 
 
 
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Автор: Татьяна Алексеева
Фотограф: Татьяна Алексеева
сегодня, в 15:00 +2
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