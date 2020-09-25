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В День города по Туле проедет двухэтажный автобус с клоунами
Фото: https://www.ampravda.ru.

В День города по Туле проедет двухэтажный автобус с клоунами

Рассказываем, где его можно встретить.

В День города по Туле проедут четыре тематические автоплатформы, двухэтажный открытый автобус с клоунами и другими яркими персонажами, 12 внедорожников. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Старт и окончание всех маршрутов — пр. Ленина, 85 («Ликерка Лофт»). Автофестиваль будет работать с 12.00 до 18.30.

Места остановок: м-н «Прогресс» (ул. Кабакова, 79), ТРЦ «Макси» (ул. Пролетарская, 2), ТЦ «Континент» (ул. Вильямса, 32), ТЦ «Кировский» (ул. Кутузова, 13), ТУЦ «Сарафан» (ул. Путейская, 5), магазин «Спар» (пр. Ленина, 122), Зареченская школа искусств (ул. Октябрьская, 201-а), Городской концертный зал (ул. Советская, 2).

Сюжет: День города 2020
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Автор: Кристина Вернигорина
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