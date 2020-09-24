Сразу в две тульские колонии пытались передать мобильные телефоны

Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области.

Один гражданин пытался провезти «запрещенку» в машине, а второй – перекинуть через забор.

В двух исправительных колониях Тульской области предотвратили попытки доставки мобильных телефонов, сообщает пресс-служба УФСИН России по Тульской области.

17 телефонов были изъяты при досмотре в машине «Фольксваген

Поло»: хозяина автомобиля убедил пойти на преступление заключенный, отбывающий наказание в колонии №7 в Щекинском районе.

А в колонию №6, расположенную в Новомосковске, пять телефонов перекинуть пытался некий мужчина, которого задержали сотрудники ИК.

В настоящее время оперативным отделом проводятся проверки по

данным фактам, по результатам которых виновные лица будут привлечены к

установленной законом дисциплинарной ответственности.