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Сразу в две тульские колонии пытались передать мобильные телефоны
Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области.

Сразу в две тульские колонии пытались передать мобильные телефоны

Один гражданин пытался провезти «запрещенку» в машине, а второй – перекинуть через забор.

В двух исправительных колониях Тульской области предотвратили попытки доставки мобильных телефонов, сообщает пресс-служба УФСИН России по Тульской области.
 
17 телефонов были изъяты при досмотре в машине «Фольксваген
Поло»: хозяина автомобиля убедил пойти на преступление заключенный, отбывающий наказание в колонии №7 в Щекинском районе.
 
А в колонию №6, расположенную в Новомосковске, пять телефонов перекинуть пытался некий мужчина, которого задержали сотрудники ИК. 
 
В настоящее время оперативным отделом проводятся проверки по
данным фактам, по результатам которых виновные лица будут привлечены к
установленной законом дисциплинарной ответственности.
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 11:05 0
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