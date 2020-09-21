Тульские студенты оставляли «закладки» после учебы

17 сентября сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» задержали трех 19-летних студентов , сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Двое молодых людей оставляли «закладки» по городу после учебы, а их друг фасовал новые свертки в съемной квартире.

В этой квартире квартире во время обыска было обнаружено более 200 грамм наркотиков.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ».



Задержанным грозит до 20 лет тюрьмы.