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Самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 21 сентября

Самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 21 сентября

Публикуем актуальную информацию.

По данным регионального оперативного штаба, с 14 по 21 сентября в Тульской области зарегистрировано 218 случаев коронавируса у жителей 21 района и городского округа.

Новые случаи не выявлены в Арсеньевском, Белевском, Дубенском, Тепло-Огаревском и Чернском районах, а также в рабочем поселке Новогуровский.

Общая статистика за всё время такова:

Самые зараженные города Тульской области с начала пандемии — это Тула (3524 случая), Новомосковск (689), Ефремов (458), Алексин (449).

Детализация по населенным пунктам:

Сюжет: Коронавирус
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