Самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 21 сентября
Публикуем актуальную информацию.
По данным регионального оперативного штаба, с 14 по 21 сентября в Тульской области зарегистрировано 218 случаев коронавируса у жителей 21 района и городского округа.
Новые случаи не выявлены в Арсеньевском, Белевском, Дубенском, Тепло-Огаревском и Чернском районах, а также в рабочем поселке Новогуровский.
Общая статистика за всё время такова:
Самые зараженные города Тульской области с начала пандемии — это Тула (3524 случая), Новомосковск (689), Ефремов (458), Алексин (449).
Детализация по населенным пунктам:
сегодня, в 11:17, 1 473 0
сегодня, в 11:02, 7 1187 0
19 сентября, в 13:10, 58 2797 -4
19 сентября, в 11:07, 7 2552 0
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