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В Тульской области пропал 59-летний мужчина

В Тульской области пропал 59-летний мужчина

К поискам подключились волонтеры «Лизы Алерт».

В Тульской области разыскивают 59-летнего Владимира Алексеевича Долгополова. Он пропал в СНТ «Купол» Веневского района. О нем ничего не известно с 19 сентября 2020 года.

Приметы: рост 180 см, телосложение нормальное, глаза серые, волосы русые с проседью, носит усы.

Был одет в зелено-желтый защитный костюм.

Нуждается в медицинской помощи.

Если вам что-либо известно о местонахождении Владимира Долгополова, звоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

 

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