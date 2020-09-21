В Тульской области пропал 59-летний мужчина

В Тульской области разыскивают 59-летнего Владимира Алексеевича Долгополова. Он пропал в СНТ «Купол» Веневского района. О нем ничего не известно с 19 сентября 2020 года.

Приметы: рост 180 см, телосложение нормальное, глаза серые, волосы русые с проседью, носит усы.



Был одет в зелено-желтый защитный костюм.

Нуждается в медицинской помощи.