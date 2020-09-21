В Тульской области пропал 59-летний мужчина
К поискам подключились волонтеры «Лизы Алерт».
В Тульской области разыскивают 59-летнего Владимира Алексеевича Долгополова. Он пропал в СНТ «Купол» Веневского района. О нем ничего не известно с 19 сентября 2020 года.
Приметы: рост 180 см, телосложение нормальное, глаза серые, волосы русые с проседью, носит усы.
Был одет в зелено-желтый защитный костюм.
Нуждается в медицинской помощи.
Если вам что-либо известно о местонахождении Владимира Долгополова, звоните по телефонам:
8 (800) 700-54-52или 112.
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