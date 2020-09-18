Житель Узловой пытался перебросить в колонию 37 мобильников

Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

Сотрудники оперативного отдела ИК-4 УФСИН России по Тульской области совместно со специалистами кинологической службы задержали 32-летнего жителя Узловой. При нём находились 15 перемотанных канцелярским скотчем свертков, в которых были спрятаны 37 мобильных телефонов, 12 сим-карт и пять зарядных устройств.

Запрещенные средства сотовой связи и комплектующие к ним задержанный собирался перебросить через основное ограждение на режимную территорию. Уточняется, что ранее мужчина отбывал наказание в этой же колонии и переправлял телефоны своему приятелю для распространения среди осужденных.

Все изъятые предметы упакованы и опечатаны и вместе с собранными материалами направлены в Плавский городской суд для принятия решения. Оперативники УФСИН проводят проверку в отношении осужденного, которому предназначалась запрещенная посылка. К нему будут применены дисциплинарные меры за нарушение режима содержания.