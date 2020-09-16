На Калужском шоссе в Туле появится новый жилой комплекс и детский сад

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Члены совета одобрили внесение изменений в документы территориального планирования Новомосковска. Определено, что к землям промышленности будут отнесены земельные участки, которые фактически используются действующим предприятием. Из границ города исключены земельные участки, которые используются для сельскохозяйственных целей.

АО «Тулачермет» получило разрешение на перевод земельного участка, находящегося в собственности у предприятия, в категорию земель промышленности. Его планируется использовать для размещения объектов складского, логистического, административно-хозяйственного назначения. Участок примыкает к действующей промышленной площадке завода. Это позволит предприятию обеспечить бесперебойную производственную деятельность. На новом объекте разместится стоянка для крупнотоннажных машин, ожидающих загрузки.

На заседании также рассмотрены вопросы развития жилищного строительства в деревне Мыза (ЖК «Золотые ключи») и на Калужском шоссе. Валерий Шерин подчеркнул, что к планированию территории необходимо подходить комплексно, и поручил главе администрации Тулы Дмитрию Миляеву доработать концепцию строительства ЖК «Золотые ключи», предусмотрев размещение объектов социальной инфраструктуры.

Члены совета рассмотрели и одобрили концепцию жилой застройки на Калужском шоссе. По словам застройщика, предполагается возвести жилой комплекс и построить детский сад на 200 мест. Поскольку рядом строится крупный спортивный объект – «Тула-Арена» на 2000 мест, Валерий Шерин поручил администрации города совместно с ГИБДД дополнительно проработать вопрос транспортной инфраструктуры.