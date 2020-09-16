Туляков приглашают на Rock-n-Roll Fest

19 сентября в рамках Rock-n-Roll Fest на сцену тульского Concert Hall поднимутся три мощные и по-настоящему заводные команды. Начало в 18.00.

Не нуждающийся в представлении легендарный Мистер Твистер, участники крупных европейских фестивалей московская группа Beat Devils и не менее крутые тульские парни Stressor.

Несколько часов живой музыки, танцы, отличные кухня и бар, общение и веселье - все это ждет тебя в тульском Concert Hall.

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