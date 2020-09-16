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Где в Туле отключат электричество 17 сентября

Где в Туле отключат электричество 17 сентября

Плановые работы пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» обесточат следующие дома:

  • пер. Н. Руднева, 6, 7, 8, 8-а, 9, 10, 11, 12, 13,
  • ул. Циолковского, 8-г, 8-в,
  • пер. Шевченко, 3, 5, 6, 6-а, 7, 10-а,
  • ул. Н. Руднева, 23, 25,
  • ул. Шевченко, 8-а, 11,
  • ул. Клюева, 8,
  • ул. Станиславского, 21-а,
  • Мясново: ул. Санаторная, 2, 4,
  • пер. Санаторный, 3,
  • Одоевское шоссе, 17-а, 17, 19,
  • ул. М. Горького, 32, 36-а, 38-а, 36-а, 40,
  • ул. Гагарина, 23, 23-а, 25,
  • ул. Союзная, 1,
  • ул. Советская, 23-л, 23, 17,
  • ул. Революции, 2, 6,
  • ул. Высокая, 61, 63, 67-83 (нечётн.),
  • 3-й Бежковский пр-д, 12-20 (чётн.), 7, 9,
  • 1-й Газовый пр-д, 43-55 (нечётн.),
  • 2-й Бежковский пр-д, 3-13,
  • ул. Сенежская, 1, 3,
  • ул. Бежковская, 91-103 (нечётн.), 42-64, 70-86 (чётн.),
  • ул. Фрунзе, 20-а,
  • пер. Городской, 1-13 (нечётн.), 2-40 (чётн.),
  • ул. Академика Павлова, 38, 55, 57,
  • ул. Пархоменко, 46, 47, 48,
  • ул. Мезенцева, 25,
  • пер. Пархоменко, 2-14 (чётн.), 3, 5,
  • ул. Мезенцева, 17, 19, 21, 23,
  • ул. Станиславского, 29,
  • пер. Станиславского, 2,
  • пр-д П. Морозова, 1-56,
  • пер. Репина, 45, 47, 55, 57, 46, 50, 52, 54, 58, 60,
  • пр-д Полежаева, 5-55 (нечётн.), 1-а, 2-56 (чётн.),
  • ул. Полежаева, 1, 1-а, 2-б,
  • ул. Газовая, 54, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,
  • п. Горелки: ул. Горельская, 1-17 (нечётн.), 2-30 (чётн.),
  • ул. Молодёжная, 17-37 (нечётн.), 18-30 (нечётн.),
  • ул. Ракетная, 1-11 (нечётн.),
  • ул. Партизанская, 21, 34-а.
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