В Пролетарском районе Тулы 16 сентября не будет воды

Это связано с плановыми работами на Медвенско-Осетровском водоводе.

В среду, 16 сентября, с 8.00 до 20.00, пройдут работы по переврезке вновь построенного водовода второго подъема Медвенско-Осетровского водовода диаметром 900 мм. Об этом сообщает «Тулагорводоканал».

В указанное время будет временно прекращена подача воды в Пролетарском территориальном округ Тулы, а также в населенных пунктах Венев-Монастырь, Анишино, Богоявленка, Молодежный, Комарки, Медвенка, совхоз Новомедвенский, мкр. Рублево-Медвенский.

По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.