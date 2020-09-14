Губернатор Алексей Дюмин о ситуации с коронавирусом в Тульской области: «Тревожно, но стабильно»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

«Хотел бы обратить внимание на все местные органы власти: мы должны показать пример и пройти вакцинацию. Время достаточно тяжелое, и болеть нам с вами некогда. Давайте отнесемся к этому серьезнее — мы должны оставаться в строю, чтобы выполнять те задачи, которые перед нами стоят.

Мы приложили серьезные усилия и видим сегодня, что ситуация, хоть и тревожная, но стабильная. С учетом сезонного периода мной было принято решение, что региональный оперативный штаб продолжит работу до Нового года. Кроме этого, важно помнить, что другие виды медицинских услуг в плановом режиме не должны уходить на второй план».