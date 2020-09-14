новости
новости
Регистрация
Губернатор Алексей Дюмин о ситуации с коронавирусом в Тульской области: «Тревожно, но стабильно»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Губернатор Алексей Дюмин о ситуации с коронавирусом в Тульской области: «Тревожно, но стабильно»

На заседании оперштаба глава региона призвал чиновников делать прививки от гриппа: «Болеть некогда!»

«Хотел бы обратить внимание на все местные органы власти: мы должны показать пример и пройти вакцинацию. Время достаточно тяжелое, и болеть нам с вами некогда. Давайте отнесемся к этому серьезнее — мы должны оставаться в строю, чтобы выполнять те задачи, которые перед нами стоят.
 
Мы приложили серьезные усилия и видим сегодня, что ситуация, хоть и тревожная, но стабильная. С учетом сезонного периода мной было принято решение, что региональный оперативный штаб продолжит работу до Нового года. Кроме этого, важно помнить, что другие виды медицинских услуг в плановом режиме не должны уходить на второй план».
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 15:50 −6
Другие статьи по темам
Событие
кронавирус
Люди
Алексей Дюмин
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Щекино за получение взятки задержали сотрудника УФСИН
В Щекино за получение взятки задержали сотрудника УФСИН
Алексей Эрк: «В Тульской области пять медиков умерли от коронавируса»
Алексей Эрк: «В Тульской области пять медиков умерли от коронавируса»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.