Главный эпидемиолог Тульской области в прямом эфире расскажет о прививках от гриппа

9 сентября в 12.00 в официальной группе минздрава «ВКонтакте» состоится очередной прямой эфир из цикла «Отвечают врачи». Трансляция будет посвящена прививкам от гриппа. На вопросы жителей ответит главный внештатный эпидемиолог Тульской области Ольга Юдакова.



В ходе прямой трансляции врач расскажет о плюсах и минусах вакцинации, ответит на вопросы, касающиеся прививок от гриппа, а также расскажет, как правильно подготовиться к прививке и в каких случаях следует повременить с процедурой.

Вопросы можно задать в личных сообщениях группы минздрава или во время прямой трансляции.