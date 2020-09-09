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Главный эпидемиолог Тульской области в прямом эфире расскажет о прививках от гриппа

Главный эпидемиолог Тульской области в прямом эфире расскажет о прививках от гриппа

Ольга Юдакова ответит на вопросы жителей региона.

9 сентября в 12.00 в официальной группе минздрава «ВКонтакте» состоится очередной прямой эфир из цикла «Отвечают врачи». Трансляция будет посвящена прививкам от гриппа. На вопросы жителей ответит главный внештатный эпидемиолог Тульской области Ольга Юдакова.

В ходе прямой трансляции врач расскажет о плюсах и минусах вакцинации, ответит на вопросы, касающиеся прививок от гриппа, а также расскажет, как правильно подготовиться к прививке и в каких случаях следует повременить с процедурой.

Вопросы можно задать в личных сообщениях группы минздрава или во время прямой трансляции.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:33 0
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