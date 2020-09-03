В Тульской области за сутки 28 новых случаев заражения коронавирусом и две смерти
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за сутки подтверждено 28 случаев коронавируса, выздоровели 42 человека, скончались двое.
По данным сайта стопкоронавирус.рф, за весь период в регионе COVID-19 заразился 9341 человек, выздоровели 8199, умерли 327.
Данные по России за сутки таковы:
вчера, в 10:40, 17 3900 0
В Тульской области для посещения родственника в доме-интернате нужна справка об отсутствии коронавируса
вчера, в 10:03, 35 3819 0
1 сентября, в 10:42, 7 6498 -1
31 августа, в 20:00, 42 2226 0
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