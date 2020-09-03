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В Тульской области за сутки 28 новых случаев заражения коронавирусом и две смерти

В Тульской области за сутки 28 новых случаев заражения коронавирусом и две смерти

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки подтверждено 28 случаев коронавируса, выздоровели 42 человека, скончались двое. 

По данным сайта стопкоронавирус.рф, за весь период в регионе COVID-19 заразился 9341 человек, выздоровели 8199, умерли 327. 

Данные по России за сутки таковы:

Сюжет: Коронавирус
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