В Тульской области за сутки 28 новых случаев заражения коронавирусом и две смерти

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Данные по России за сутки таковы:

По данным сайта стопкоронавирус.рф, за весь период в регионе COVID-19 заразился 9341 человек, выздоровели 8199, умерли 327.

В Тульской области за сутки подтверждено 28 случаев коронавируса, выздоровели 42 человека, скончались двое.