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Смартфоны и фитнес-трекеры подарит Tele2 жителям нашей области

Смартфоны и фитнес-трекеры подарит Tele2 жителям нашей области

Оператор Tele2 запустил акцию в салонах связи.

Совершая покупки и отвечая на вопросы викторины на сайте gifts.tele2.ru, жители нашей области могут принять участие в еженедельном розыгрыше смартфонов Mi Note 10 Lite, фитнес-трекеров Mi Band 5 или развлекательных подписок.

Также участники могут накапливать баллы и получать гарантированные подарки: скидки 1000 и 3000 рублей на смартфоны и 50% – на видеокамеры, бесплатный доступ к киберспортивной площадке Cyberhero, подписку на онлайн-кинотеатр Wink «Для детей», сервис Bookmate или неделю изучения английского языка и скидку на первую оплату на платформе «Яндекс.Флоу».

Акция проходит до 4 октября 2020 года. Для участия необходимо совершить любую покупку, денежный перевод, пополнение баланса в салоне или модуле Tele2.

В чеке автоматически будут напечатаны ссылка на портал gifts.tele2.ru и промокод, который необходимо зарегистрировать на сайте.

Он позволит стать участником еженедельного розыгрыша призов, а также копить баллы, которые можно обменять на три гарантированных подарка. Дополнительные баллы можно заработать в викторинах на сайте gifts.tele2.ru, а также с помощью сканирования QR-кода, размещенного в салонах. Подробнее о правилах акции можно узнать здесь.

В розничной сети Tele2 строго выполняются все рекомендации специалистов по профилактике коронавируса. Продавцам выдают одноразовые медицинские маски и антисептики для рук, в салонах связи нанесены разграничительные линии, которые обеспечивают необходимую социальную дистанцию.

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