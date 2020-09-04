В Туле подвели итоги подготовки к празднованию 500-летия кремля

– Все запланированные мероприятия — а их было более 100 — выполнены в первоначальном замысле и в полном объеме, некоторые с опережением сроков. Уверен, празднование 500-летия кремля станет большим подарком и для туляков, и для гостей региона. Но самое главное — это начало масштабного восстановления культурного и исторического богатства Тульской области, места, которое было и есть щит нашей Родины. Символично, что и губернатор у вас, туляков, Герой России, — сказал после совещания Дмитрий Чернышенко. — Президент поставил задачу к 2030 году увеличить число посещений культурных мероприятий в три раза. Уверен, что преобразившаяся Тульская область внесет весомый вклад в ее выполнение.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поблагодарил Президента РФ и правительство за возможность реализовать такой масштабный проект.

– Большая Засечная черта сыграла главную роль в образовании государства Российского. Об этом в новых редакция школьных учебников истории появится большой раздел. Благодаря указу президента о праздновании 500-летия обновили облик Тула и малые города региона. За три года была проделана колоссальная работа. Сформирован настоящий культурный кластер, который включает в себя учреждения культуры, объекты показа и современную туристическую инфраструктуру. С самого начала мы ставили для себя задачу вдохнуть новую жизнь в Тульский кремль, привлечь в него молодежь. Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что аналогов Музейного квартала, который будет открыт на улице Металлистов, в России нет. Мы рассчитываем, что с его открытием Тульская область прочно закрепится в Большой тройке музейных регионов страны (после Москвы и Санкт-Петербурга), — сказал губернатор.

По его словам, основные праздничные мероприятия запланированы на 26 сентября. Они состоятся не только в Туле, но и в малых городах. Афиша праздника будет опубликована в понедельник, 7 сентября.