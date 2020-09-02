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В Туле мотоциклисты вытолкали обездвиженный троллейбус: видео
Фото: стоп-кадр видео.

В Туле мотоциклисты вытолкали обездвиженный троллейбус: видео

Один из «спасателей» опубликовал в соцсети ролик спасения.

Туляк опубликовал на своей страничке в социальной сети видео «спасения» троллейбуса, который остановился на повороте с проспекта Ленина на ул. Советскую. На кадрах видно, как по главной улице города едет группа мотоциклистов.
 
Увидев, что несколько человек пытаются вытолкнуть обездвиженный троллейбус, мотоциклисты не сговариваясь принимают решение, останавливаются и бегут на помощь «рогатому». Общими усилиями последний вполне резво выталкивают на ул. Советскую.
 
Напомним, на этом перекрестке периодически происходят остановки троллейбусов. Предположительно, дело в так называемой пересечке -  «мертвой зоне» контактной линии, где отсутствует электричество.
 
 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:17 +5
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