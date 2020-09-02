В Туле мотоциклисты вытолкали обездвиженный троллейбус: видео

Фото: стоп-кадр видео.

Один из «спасателей» опубликовал в соцсети ролик спасения.

Туляк опубликовал на своей страничке в социальной сети видео «спасения» троллейбуса, который остановился на повороте с проспекта Ленина на ул. Советскую. На кадрах видно, как по главной улице города едет группа мотоциклистов.

Увидев, что несколько человек пытаются вытолкнуть обездвиженный троллейбус, мотоциклисты не сговариваясь принимают решение, останавливаются и бегут на помощь «рогатому». Общими усилиями последний вполне резво выталкивают на ул. Советскую.

Напомним, на этом перекрестке периодически происходят остановки троллейбусов. Предположительно, дело в так называемой пересечке - «мертвой зоне» контактной линии, где отсутствует электричество.