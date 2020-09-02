Туляков приглашают на уникальное шоу «Музыка в темноте»

В шоу искусно объединены 3D-графика и мастерство лучших петербургских музыкантов. Вас окутает звучание Вивальди, Баха, Верди, Беллини, Форе, а также лучшее из мира неоклассики, джаза и world music.

Евгения Зима — автор идеи и создатель шоу «Музыка в темноте». Она реализовала один из самых успешных проектов на российском музыкальном рынке. Меньше чем за три года сотни тысяч зрителей от Калининграда до Камчатки услышали и «увидели» это невероятное шоу. Сотни залов по всей стране, тысячи восторженных отзывов в Сети.

Евгения Зима не просто создала шоу классической музыки, но и сделала прорыв в синергии высокого искусства и современных технологий.

Когда сливаются классическая музыка и мультимедиа дизайн, танец и моушн дизайн, опера и современная графика, всё это идеально дополняет друг друга. В результате получается честная история о каждом из нас, рассказанная посредством классической музыки в свете далёких звёзд.

Это шоу привлекло внимание не только ценителей классической музыки и поклонников ультрасовременных технологий, но и людей далёких от «высокого» искусства. Это шоу откликается в сердцах людей, потому что в музыке есть нечто, не поддающееся записи. Жизнь нельзя записать. Сердце нельзя записать. Звезду на небе нельзя поймать — момент творения неуловим по своей сути… «Музыка в темноте» — это 1,5 часа нахождения в моменте сотворения своей Вселенной. Каждый зритель на шоу видит свою путеводную звезду.

Уникальный оркестр Евгении Зимы «Виртуозы Петербурга» стал единственным в мире коллективом, исполняющим сложнейшую симфоническую и оперную музыку в полной темноте.

В шоу задействованы ведущие солисты Михайловского и Мариинского театра, хореография от победителей проекта «Танцы на ТНТ».

В новом концертном сезоне Евгения Зима пойдёт дальше, и мы увидим обновлённое шоу! Ведь шоу просто метафора к нашей жизни, а жизнь не стоит на месте. Так пусть же звучит Музыка в темноте! Лучшая музыка каждого сердца!

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