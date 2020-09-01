В Туле создана 3D-модель Тульского кремля

Источник тульскийкремль.рф и 2gis.

Погулять по кремлю можно в режиме онлайн.

Специалисты картографического отдела компании 2ГИС завершили создание 3D-модели Тульского кремля. Проект приурочен к 500-летию возведения исторического комплекса, которое официально отмечается 26 сентября.

Детальная прогулка по всей территории кремля теперь доступна в режиме онлайн.

На создание объёмных стен, башен и атриума был затрачен 81 час. Модель создавалась поэтапно: вначале специалист выезжал на территорию и делал фотографии каждого здания со всех сторон. Далее осуществлялся поиск видео- или фотосъемки объекта с высоты в интернете. Затем все материалы отправлялись специалисту по 3D-моделированию для финальной отрисовки всех объектов.

Над проектом работали двое: картограф и специалист по 3D-моделированию. Самым сложным, по словам команды, было не столько обработать большой объем данных, сколько успеть выпустить модель к памятной дате.

Теперь это первый 3D-комплекс такого масштаба на карте города Тулы.