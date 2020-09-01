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В Туле планируют поставить памятник спасателям и сотрудникам МЧС

В Туле планируют поставить памятник спасателям и сотрудникам МЧС

Предполагается, что монумент будет в форме спецавтомобиля.

В Тульской городской Думе на внеочередном заседании постоянной комиссии по социальной политике рассмотрели вопрос об установке памятника, посвященного истории службы спасения и героизму сотрудников МЧС России.
 
Памятник в форме машины МЧС планируют установить в районе пересечения Красноармейского проспекта и ул. Ф. Смирнова. Окончательное решение по этим и другим вопросам будет вынесено в ходе заседания Тульской городской Думы 3 сентября.
 
Напомним, в декабре 2020 года Министерству РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполняется 30 лет.
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 12:45 +7
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