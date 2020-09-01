В Туле планируют поставить памятник спасателям и сотрудникам МЧС

Предполагается, что монумент будет в форме спецавтомобиля.

В Тульской городской Думе на внеочередном заседании постоянной комиссии по социальной политике рассмотрели вопрос об установке памятника, посвященного истории службы спасения и героизму сотрудников МЧС России.

Памятник в форме машины МЧС планируют установить в районе пересечения Красноармейского проспекта и ул. Ф. Смирнова. Окончательное решение по этим и другим вопросам будет вынесено в ходе заседания Тульской городской Думы 3 сентября.