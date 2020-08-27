Тульский ТРЦ «Миллионный» могут признать банкротом

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«Московский индустриальный банк» обратился в Тульский арбитражный суд с просьбой признать банкротом ООО Торгово-развлекательный центр «Миллионный». Сумма долга на данный момент не уточняется.

Судебное заседание назначено на 10 сентября этого года. Заявитель будет должен предоставить доказательства, обосновывающие вероятность обнаружения в достаточном объеме имущества, за счет которого могут быть покрыты расходы по делу о банкротстве.

От должника требуется предоставить бухгалтерский баланс за 2019 год, возражения на требования заявителя, обязательства перед кредиторами и другие финансовые показатели.