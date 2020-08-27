новости
новости
Регистрация
Тульский ТРЦ «Миллионный» могут признать банкротом
Фото из архива публикаций Myslo

Тульский ТРЦ «Миллионный» могут признать банкротом

Судебное заседание назначено на 10 сентября.

«Московский индустриальный банк» обратился в Тульский арбитражный суд с просьбой признать банкротом ООО Торгово-развлекательный центр «Миллионный». Сумма долга на данный момент не уточняется.
 
Судебное заседание назначено на 10 сентября этого года. Заявитель будет должен предоставить доказательства, обосновывающие вероятность обнаружения в достаточном объеме имущества, за счет которого могут быть покрыты расходы по делу о банкротстве.
 
От должника требуется предоставить бухгалтерский баланс за 2019 год, возражения на требования заявителя, обязательства перед кредиторами и другие финансовые показатели.
 
Напомним, в июне этого года администрация ТРЦ «Миллионный» объявила о расторжении договоров с арендаторами.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:40 0
Другие статьи по темам
Событие
банкротствоарбитражный судтрц миллионный
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле завершается выставка Марка Шагала
В Туле завершается выставка Марка Шагала
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.