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Тульский ТРЦ «Миллионный» могут признать банкротом
Судебное заседание назначено на 10 сентября.
«Московский индустриальный банк» обратился в Тульский арбитражный суд с просьбой признать банкротом ООО Торгово-развлекательный центр «Миллионный». Сумма долга на данный момент не уточняется.
Судебное заседание назначено на 10 сентября этого года. Заявитель будет должен предоставить доказательства, обосновывающие вероятность обнаружения в достаточном объеме имущества, за счет которого могут быть покрыты расходы по делу о банкротстве.
От должника требуется предоставить бухгалтерский баланс за 2019 год, возражения на требования заявителя, обязательства перед кредиторами и другие финансовые показатели.
Напомним, в июне этого года администрация ТРЦ «Миллионный» объявила о расторжении договоров с арендаторами.
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