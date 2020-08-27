В Туле завершается выставка Марка Шагала

Фото из архива Myslo

Тульский музей изобразительных искусств приглашает на закрытие выставки графики, которую торжественно открыли 30 января 2020 года.

Напомним, первоначально планировалось экспонировать работы до 22 марта 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса и мер профилактики уникальную выставку не смогли увидеть все желающие.

Вы сможете увидеть иллюстрации к произведениям Николая Гоголя, Андре Мальро и Библии. «Мёртвые души» – самое начало творческого пути, первое сотрудничество с Амбруазом Волларом, известнейшим издателем и маршаном. Именно он во многом определил будущую популярность художника в европейском сообществе. Зрелый период расцвета творчества подарил яркие и лиричные иллюстрации к Библии.

В музее напоминают, что вход разрешён индивидуальным посетителям до пяти человек и с индивидуальными средствами защиты – маски. Также необходимо соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Кроме того, в филиалах регулярно осуществляется дезинфекция.

Режим работы: четверг, воскресенье — с 10.00 до 18.00.

Пятница, суббота с 10.00 до 20.00.