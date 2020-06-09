Администрация тульского ТЦ «Миллионный» объявила о расторжении договоров с арендаторами

В тульском ТЦ «Миллионный», что на ул. Октябрьской, разгорелся конфликт: предприниматели заявляют: руководство, с которым у них много лет были хорошие отношения, внезапно решило выгнать два этажа предпринимателей на улицу.

В разгар пандемии для многих уведомление о расторжении договора стало настоящим ударом.

Причина — заключение договора с новым арендатором — сетевым магазином дешевой одежды. Магазин займет аж два этажа в торговом центре. Для владельцев здания так выгоднее: стабильная долгосрочная аренда, и брать арендную плату с одного арендатора вместо нескольких проще.

Но для индивидуальных предпринимателей такое положение дел сродни краху.

- У нас магазин одежды из Кореи и Турции, летнюю коллекцию закупали еще зимой. Вложили в нее большие деньги, куда теперь товар девать?! Под него впору однокомнатную квартиру снимать! Что делать дальше, просто не знаю! — рассказывает предприниматель Татьяна Дмитриева. — 17 лет мы арендовали помещение в «Миллионном» — с самого начала его работы. И тут нас без предупреждения попросили освободить занимаемую площадь. Да еще как можно скорее, чтобы начать делать ремонт под нового арендатора. Если хотим, мы можем оставаться до сентября, но тогда платить тогда аренду придется по полной. А смысл сидеть? Чего ждать? Мы закрыты, поработать не успеем.

- 28 марта по указу губернатора ТЦ «Миллионный» закрылся в связи с пандемией. На тот момент никаких официальных заявлений от администрации о том, что мы можем лишиться своих мест, не было. Мы по 17 лет исправно платили аренду, наработали свою клиентскую базу, — говорит предприниматель Игорь Панин. У него точка фотопечати и ремонта бытовой техники. — Говорили, что с 15 июня начнем работать, кто-то поверил, заплатил аренду за апрель-май, и тут вдруг 3 июня стало известно о расторжении договора с сентября. Оповестили нас об этом не письмом или хотя бы телефонным звонком, а написали в ВКонтакте! В группе, созданной для посетителей торгового центра. Сначала не хотели отдавать товар тем, у кого есть долги по аренде. А таких, кстати, много. Но сейчас многие говорят, что все же забирают свой товар и оборудование. Получается, нам предоставили скидку на аренду, отчитались о ней, получили льготы на налоги. И выгнали! А мы теперь не нужны!

- Я всегда была добросовестным арендатором и исправно платила за площадь. За апрель-май также заплатила, а теперь осталась на улице. У меня магазин косметики, много постоянных покупателей, я 15 лет на одном месте работаю. Хотя бы заранее предупредили, а то мы оплатили все как положено, и в результате нам сказали до свиданья. Если бы не коронавирус, может быть, мы бы и остались до сентября. А сейчас что делать? Уже все, на валерьянке и корвалоле, — добавляет предприниматель Ирина Чекмарева.

В общей сложности без крыши над головой остались 27 предпринимателей. Они буквально в шоке, не знают, что дальше делать. В нынешних реалиях экономики уведомить о предстоящем расторжении договора и выставить их на улицу практически равносильны.

Директор торгового центра Михаил Клеников подтвердил Myslo информацию о предстоящем расторжении договора аренды с предпринимателями:

- Да, к сожалению так сложилось, что с марта наши арендаторы не могли работать. Но мы-то продолжаем. И решение сменить арендатора продиктовано исключительно коммерческим интересом. Мы понимаем предпринимателей, но что мы сами можем поделать, когда терпим убытки? С начала карантина с нами расторгли договор без каких либо санкций с нашей стороны порядка 20% арендаторов. А из оставшихся 70% на данный момент имеют долги по оплате за апрель-май. Остальные заплатили, но со скидкой в половину арендной платы. Налоговые льготы за предоставленную скидку арендаторам составляют около 50 тысяч рублей, а вот теряем мы из-за этого порядка 250 тысяч. А при этом за охрану нам платить надо, коммунальные платежи тоже никто не отменял.

Конечно же, когда к нам поступило выгодное предложение, мы на него согласились. Это бизнес, почему мы должны закрываться вслед за нашими арендаторами? Сейчас мы даем предпринимателям возможность спокойно забрать свой товар. Есть те, кто говорят, что им нужно две недели на вывоз, мы даем им такую возможность без уплаты аренды.

С теми, кто не заплатил за предыдущие два месяца, пока вопрос открыт — будем ли мы подавать к ним иски об уплате аренды или нет. Я бы не стал этого делать, но, конечно, решение принимает собственник.