«Это современная сказка»: народный артист РФ Дмитрий Маликов прогулялся по Туле

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Певец посетил Музейный квартал и Казанскую набережную и, по его собственным словам, остался в восторге.

Тулу посетил певец, композитор, пианист, народный артист РФ Дмитрий Маликов. Во время визита он вместе с министром культуры Тульской области Татьяной Рыбкиной прогулялся по Казанской набережной, посетил Тульский музей изобразительных искусств и Музейный квартал.

Дмитрий Маликов – Для меня Тула особый город. И сегодня я рад видеть любимую Тулу такой обновленной. Накануне празднования 500-летия Тульского кремля город преобразился. Отреставрированные здания, широкие дороги, набережная и Музейный квартал создают впечатление современной сказки. Я в восторге, – сказал музыкант.

Дмитрий Маликов назвал Тульский музей изобразительных искусств одним из лучших музеев России и отметил, что в нём собрана великолепная коллекция различных произведений искусства.