В Туле сотрудники ГИБДД вручили школьникам удостоверения велосипедистов

Перед началом нового учебного года в учебных учреждениях провели праздник «Добрые дороги».

В канун начала учебного года сотрудники тульской Госавтоинспекции приняли участие в празднике «Добрые дороги». Мероприятие прошло одновременно в пяти школах.

Сотрудники ГИБДД напомнили участникам о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения. Особое внимание уделяли езде на велосипедах и самокатах, рассказывая об основных мерах безопасности, а также акцентируя внимание детей на важности применения защиты и элементов специальной экипировки.

«Подросткам, пришедшим на мероприятие, полицейские вручили удостоверения велосипедистов и полезные подарки от Госавтоинспекции», — сообщили в УГИБДД региона.

Уважаемые родители, помните, что ваша безопасность и безопасность ваших детей в ваших руках!

Используйте световозвращающие элементы на одежде во время передвижения по проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости. Кроме того, уделите особое внимание юным участникам дорожного движения.

световозвращающие элементы на одежде во время передвижения по проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости. Кроме того, уделите особое внимание юным участникам дорожного движения. Проконтролируйте , чтобы на ваших детях всегда были элементы со световозвращающим покрытием.

, чтобы на ваших детях всегда были элементы со световозвращающим покрытием. Напомните детям о важности соблюдения Правил дорожного движения при передвижении на велосипеде или самокате и важности использования защитной экипировки.

Уважаемые родители, не оставляйте своих несовершеннолетних детей на улице без присмотра, ведь безопасность юных участников дорожного движения — во многом зависит именно от вас!