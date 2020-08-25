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В Туле сотрудники ГИБДД вручили школьникам удостоверения велосипедистов

В Туле сотрудники ГИБДД вручили школьникам удостоверения велосипедистов

Перед началом нового учебного года в учебных учреждениях провели праздник «Добрые дороги».

В канун начала учебного года сотрудники тульской Госавтоинспекции приняли участие в празднике «Добрые дороги». Мероприятие прошло одновременно в пяти школах.
 
 
 
Сотрудники ГИБДД напомнили участникам о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения. Особое внимание уделяли езде на велосипедах и самокатах, рассказывая об основных мерах безопасности, а также акцентируя внимание детей на важности применения защиты и элементов специальной экипировки.
 
 
«Подросткам, пришедшим на мероприятие, полицейские вручили удостоверения велосипедистов и полезные подарки от Госавтоинспекции», — сообщили в УГИБДД региона.
 
 
 
 

 

Уважаемые родители, помните, что ваша безопасность и безопасность ваших детей в ваших руках!
 
  • Используйте световозвращающие элементы на одежде во время передвижения по проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости. Кроме того, уделите особое внимание юным участникам дорожного движения.
  • Проконтролируйте, чтобы на ваших детях всегда были элементы со световозвращающим покрытием.
  • Напомните детям о важности соблюдения Правил дорожного движения при передвижении на велосипеде или самокате и важности использования защитной экипировки.
 
Уважаемые родители, не оставляйте своих несовершеннолетних детей на улице без присмотра, ведь безопасность юных участников дорожного движения — во многом зависит именно от вас!
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:19 +3
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Тула

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