В Туле устанавливают интеллектуальные светильники

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Сегодня, 25 августа, работы в рамках программы «Умный город» проводились на Красноармейском проспекте.

На данный момент в областном центре 1952 светильника заменили на интеллектуальные. Всего же до октября этого года планируется поменять 2140 фонарей. Работы выполняет «Тулагорсвет».

Как сообщает администрация города, установка предусматривает дистанционный контроль работы каждого светильника. Состояние устройства отображается на мониторе компьютера диспетчера, что позволяет своевременно реагировать на различные аварийные ситуации без проведения инспекции повреждений всех светильников с привлечением ремонтных бригад, с дежурными объездами. В итоге сокращается время на устранение неисправностей устройств наружного освещения, трудозатраты электромонтеров.

Кроме того, регулируется яркость светильников: при оживленном дорожном движении поддерживается высокий уровень освещенности; при снижении трафика уровень освещенности снижается.

Автоматизированная система дает возможность выбирать режимы освещения в зависимости от времени суток и климатических условий. Это повышает уровень безопасности в общественных местах города, существенно снижает энергопотребление и экономит городские бюджетные средства.

Напомним, в марте 2019 года администрация города Тулы направила заявку в Министерство строительства и ЖКХ РФ на участие в пилотном проекте «Умный город». Была разработана программа по установке интеллектуальных светильников на магистральных улицах.

Главный инженер МКП «Тулагорсвет» Юрий Морозов:

Юрий Морозов - К реализации программы «Умный город» МКП «Тулагорсвет» приступило в декабре 2019 года. Лабораторией предприятия были проведены замеры горизонтальной освещенности ул. Советской до установки новых светильников и после. Результаты исследования показали, что средняя освещенность улицы улучшилась в 1,5 раза.

Интеллектуальные светильники установят на следующих улицах: