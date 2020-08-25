В Туле появится уникальная Фонарная аллея

Фото из группы ВКонтакте «Ремесленный двор «Добродей».

Она будет расположена в ремесленном дворе «Добродей».

28 августа в областном центре состоится торжественное открытие многофункционального культурного пространства «Тульский секрет». Оно появится в ремесленном дворе «Добродей» (ул. 9 Мая, 1-а, б).



В программе: секреты чеканки монет и создания украшений в старинном стиле, ковки подковы, гвоздика и сердца, творческие мастер-классы и игры, ярмарка мастеров народного творчества и др.

В 20.30 здесь состоится открытие уникальной для региона Фонарной аллеи. Гости праздника увидят, как фонарщик впервые зажжет керосиновые светильники, каждый из которых является реконструкцией фонарей старой Тулы.