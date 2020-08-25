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В Туле появится уникальная Фонарная аллея
Фото из группы ВКонтакте «Ремесленный двор «Добродей».

В Туле появится уникальная Фонарная аллея

Она будет расположена в ремесленном дворе «Добродей».

28 августа в областном центре состоится торжественное открытие многофункционального культурного пространства «Тульский секрет». Оно появится в ремесленном дворе «Добродей» (ул. 9 Мая, 1-а, б).

В программе: секреты чеканки монет и создания украшений в старинном стиле, ковки подковы, гвоздика и сердца, творческие мастер-классы и игры, ярмарка мастеров народного творчества и др.

В 20.30 здесь состоится открытие уникальной для региона Фонарной аллеи. Гости праздника увидят, как фонарщик впервые зажжет керосиновые светильники, каждый из которых является реконструкцией фонарей старой Тулы.

Вход на мероприятия бесплатный. Количество посетителей ограничено. Возрастная категория 6+. Справки по телефонам: +7 (4872) 35-25-00, +7 (953) 199-71-88.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:35 +1
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