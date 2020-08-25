Приговор за «пьяное» ДТП: веневец получил 4,5 года колонии-поселения

Кроме того, мужчине на три года запретили садиться за руль.

В Кимовске Тульской области суд вынес приговор 29-летнему жителю Венева, по вине которого погиб мужчина. Подсудимого признали виновным в нарушении правил дорожного движения, совершенном в состоянии алкогольного опьянения и по неосторожности повлекшем смертельный исход.

Автоавария случилась 28 апреля прошлого года. Нетрезвый водитель ВАЗа не справился с управлением и машина перевернулась в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб пассажир.

«Суд учел позицию государственного обвинителя о виновности подсудимого и приговорил его к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Приговор суда не вступил в законную силу.