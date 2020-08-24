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За неделю тульские мотоциклисты 29 раз нарушили ПДД
Фото: группа по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

За неделю тульские мотоциклисты 29 раз нарушили ПДД

Самое распространенное нарушение – езда без документов и полиса ОСАГО.

С 17 по 23 августа сотрудниками мотогруппы ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Туле выявлено и пресечено 53 нарушения ПДД. 29 из них совершили мотоциклисты:

  • 2 – управление мотоциклом, не зарегистрированным в установленном законом порядке (ст. 12.1 КоАП РФ),
  • 2 – управление мотоциклом с нечитаемым госномером (ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ),
  • 3 – езда без документов (ст. 12.3 КоАП РФ),
  • 1 – езда без мотошлема (ст.12.6 КоАП РФ),
  • 3 – управление мотоциклом лицом, не имеющим водительского удостоверения соответствующей категории (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ),
  • 5 – невыполнение требования сигналов светофора (ст. 12.12 КоАП РФ),
  • 1 – нарушение расположения транспортного средства на проезжей части (ч.1 ст. 12.15 КоАП РФ),
  • 4 – нарушение требований дорожных знаков (ст. 12.16 КоАП РФ),
  • 1 – нарушение работы внешних световых приборов (ст. 12.20 КоАП РФ),
  • 7 – езда без полиса ОСАГО (ст.12.37 КоАП РФ).

Госавтоинспекция Тульской области напоминает водителям мототранспорта о необходимости соблюдения скоростного режима, важности использования мотошлема и экипировки, соблюдения требования о движении с ближним светом, необходимости контролировать дистанцию и боковой интервал и использовать светоотражающие элементы при движении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости.

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