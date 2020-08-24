новости
новости
Регистрация
В Тульской области ищут родственников красноармейца, погибшего на Смоленщине
Фото: culture.ru

В Тульской области ищут родственников красноармейца, погибшего на Смоленщине

Иван Семёнович Золотов похоронен в братской могиле в деревне Замыцкое.

Столичные поисковики из отряда «Обелиск» обращаются к жителям Тульской области с просьбой помочь в розыске родственников красноармейца Ивана Семёновича Золотова, 1910 года рождения.

Его останки были найдены поисковиками в сентябре 1989 года в Смоленской области, вблизи деревни Березки Темкинского района и перезахоронены в братскую могилу в деревне Замыцкое.

Иван Семёнович Золотов проходил службу в 1-й гвардейской мотострелковой дивизии. Был призван в январе 1942 года, погиб в том же году. Призывался из деревни Ясенки Щекинского района. Супруга – Пелагея Никифоровна Золотова.

Практика поисковой работы показывает, что родные солдат редко уезжают из региона, в котором проживали до войны. Возможно, родные красноармейца и сегодня проживают в Тульской области. Поисковики хотят передать им документы и «смертный медальон» воина.

Связаться с волонтёром отряда «Обелиск» Розой Фаттаховой можно по телефону: 8(903)089-75-79 или электронной почте: roza-fattahova@mail.ru

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
вчера, в 23:31 +2
Другие статьи по темам
Событие
поисковые работыпоиск родственников красноармейцапоиск родственников воиновувековечение памятиВахта Памяти
Место
Тульская областьЩекинский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

По требованию прокуратуры в Архангельском закрыли вход в ветхий военкомат
По требованию прокуратуры в Архангельском закрыли вход в ветхий военкомат
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.