В Тульской области ищут родственников красноармейца, погибшего на Смоленщине

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Столичные поисковики из отряда «Обелиск» обращаются к жителям Тульской области с просьбой помочь в розыске родственников красноармейца Ивана Семёновича Золотова, 1910 года рождения.

Его останки были найдены поисковиками в сентябре 1989 года в Смоленской области, вблизи деревни Березки Темкинского района и перезахоронены в братскую могилу в деревне Замыцкое.

Иван Семёнович Золотов проходил службу в 1-й гвардейской мотострелковой дивизии. Был призван в январе 1942 года, погиб в том же году. Призывался из деревни Ясенки Щекинского района. Супруга – Пелагея Никифоровна Золотова.

Практика поисковой работы показывает, что родные солдат редко уезжают из региона, в котором проживали до войны. Возможно, родные красноармейца и сегодня проживают в Тульской области. Поисковики хотят передать им документы и «смертный медальон» воина.